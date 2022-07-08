В некоторых ресторанах «Вкусно — и точка» до осени не будет картофеля фри

Из части ресторанов «Вкусно — и точка» временно пропадет картофель фри и картофель по-деревенски.

Блюда из картофеля временно будут отсутствовать в меню из-за того, что прошлый год в стране был неурожайным для тех сортов, которые использовали рестораны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу сети.

Во «Вкусно — и точка» объяснили, что в последние годы большую часть продуктов закупали у российских поставщиков, а импорт из-за рубежа, которые могли бы заменить отечественную продукцию, сейчас невозможен.

Картошка должна вернуться в рестораны осенью 2022 года, когда начнется следующий урожайный год.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Вкусно — и точка» преподносит россиянам все больше неприятных сюрпризов. «Вкусно — и точка» помимо повышения цен начал проигрывать бывшему «Макдоналдс» еще в некоторых вещах.