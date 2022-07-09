На Просвещения 71-летний мужчина, боясь дырки в фасаде, открыл стрельбу по людям

Инцидент произошел на проспекте Просвещения, 104 в Калининском районе. Пожилой мужчина, который как выяснится позже был не в себе, открыл стрельбу из пневматического пистолета со второго этажа.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло около 15:52. Буйного мужчину задержали по адресу и госпитализировали в психиатрическую больницу.

По словам задержанного, он увидел на улице мужчину на велосипеде и женщину на лошади, которые стали «долбить отбойным молотком фасад дома». Мужчина испугался, что они сделают дырку и пустят газ, после чего взял пневматический пистолет и решил напугать мужчину с женщиной, однако пистолет начал стрелять сам. При этом откуда взялся этот пистолет мужчина не помнит, но знает, что приобрел его около 4 лет назад.

По факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Кировском районе Санкт-Петербурга был обнаружен труп гражданина, но подозреваемого сразу же удалось задержать.