Юрист напомнил россиянам о штрафах в 100 тысяч при перевозке детей

Юрист напомнил россиянам о штрафах в 100 тысяч при перевозке детей. Фото: unsplash

Юрист напомнил россиянам о штрафах в 100 тысяч при перевозке детей. Фото: unsplash

Если не соблюдать правила перевозки детей в автомобиле, то можно заплатить внушительный штраф суммой вплоть до 100 тысяч.

Юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что можно считать нарушением перевозки детей, и какие штрафы можно получить.

Перевозка детей до 7 лет в легковом автомобиле или кабине грузового транспортного средства должна осуществляться только с использованием специальных кресел безопасности. Подростки от 7 до 11 лет включительно могут также ездит либо с помощью подобных устройств, либо с использованием ремней безопасности. Однако есть важное правило, — ребенок должен находиться на заднем сидении.

Юрист подчеркнул что, если ребенок едет на переднем сиденье, удерживающие устройства обязательны. За нарушение требований водителю грозит штраф от 3 тысяч до 100 тысяч рублей.

Также нельзя перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Отдельно Савельев напомнил, что запрещается оставлять в транспортном средстве на время стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что рацион ребенка обязательно должен включат продукты, богатые питательными веществами.