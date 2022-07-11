Эксперт рассказал, как правильно оказать первую помощь утопающему

В связи с частыми несчастными случаями на воде (особенно в летний период) важно знать, как правильно оказывать первую помощь утопающему человеку.

С начала сезона в Петербурге спасли около 50 утопающих. Заместитель начальника аварийно-спасательной службы ВОСВОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Артем Латыпов в программе «Утро в Петербурге» на телеканале «Санкт-Петербург» рассказал, что как спасти человека, тонущего в воде.

Специалист отметил, что человек тонет почти всегда тихо, так как позвать на помощь очень сложно. В случае, если удастся достать пострадавшего и вытащить его на берег, в первую очередь необходимо убедиться в наличии у него дыхания. Потом человека нужно положить на ровную поверхность, перевернуть на спину, освободить верхние дыхательные пути от воды, песка и водорослей. Затем необходимо срочно вызвать врачей.

Потом можно приступать к искусственному дыханию и непрямому массажу сердца. Для начала под лопатки пострадавшего нужно что-то подложить, чтобы освободить дыхательные пути. С человека нужно снять все стягивающие элементы одежды.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с начала лета, по данным регионального управления МЧС, на территории Петербурга утонуло 17 человек, в том числе трое детей.