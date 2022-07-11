В Петропавловском соборе появилась новая хранительница — Серафима

Пост кошки Капитолины в Петропавловском соборе, которая скончалась в сентябре 2021 года, сменила хранительница Серафима.

Новая сотрудница отличается своим особенным нравом и характером. Об этом эксперты рассказали телеканалу «Санкт-Петербург».

Главный научный сотрудник музея истории Петербурга Марина Логунова поделилась, что для них было важно найти именно трехцветную кошку и при этом сохранить преемственность. Важно, что вакансию хранительницы Петропавловского собора могли предоставить только кошке с музейной историей.

Так, Серафима пришла в Петропавловский собор из Зимнего дворца. Животное достаточно быстро привыкла к своему новому дому. Кошка достаточно ласкова к коллегам и посетителям, а вот для пернатых и грызунов она не самая лучшая подружка.

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