В Петропавловском соборе появилась новая хранительница — Серафима

В Петропавловском соборе появилась новая хранительница &#8212; Серафима
В Петропавловском соборе появилась новая хранительница - Серафима. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Пост кошки Капитолины в Петропавловском соборе, которая скончалась в сентябре 2021 года, сменила хранительница Серафима.

Новая сотрудница отличается своим особенным нравом и характером. Об этом эксперты рассказали телеканалу «Санкт-Петербург».

Главный научный сотрудник музея истории Петербурга Марина Логунова поделилась, что для них было важно найти именно трехцветную кошку и при этом сохранить преемственность. Важно, что вакансию хранительницы Петропавловского собора могли предоставить только кошке с музейной историей.

Так, Серафима пришла в Петропавловский собор из Зимнего дворца. Животное достаточно быстро привыкла к своему новому дому. Кошка достаточно ласкова к коллегам и посетителям, а вот для пернатых и грызунов она не самая лучшая подружка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Государственной академической капелле живет котохранитель музыкального сердца Санкт-Петербурга — пушистик Анжелина.

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