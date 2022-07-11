Власти Петербурга могут взять пример с Китая и запретить ездить на машинах Tesla

Власти Петербурга могут взять пример с Китая и запретить ездить на машинах Tesla. Фото: Unsplash

Власти Петербурга могут взять пример с Китая и запретить ездить на машинах Tesla. Фото: Unsplash

В Китае запретили электрокары Tesla на улицах Бэйдайхэ из-за подозрения механизмов в шпионаже. По крайней мере, так это объяснили местным жителям. Теперь аналогичной схемы могут начать придерживаться и в некоторых районах Петербурга.

Как пишет «Мойка78», российские парламентарии могут запретить ездить на электрокарах рядом со Смольным, Мариинским дворцом, по Невскому проспекту, Дворцовому проезду, Английской набережной и Галерной улице.

Также, по примеру Китая, петербургские парламентарии могут не разрешить ездить на Tesla по Крестовскому острову и Комарово. Отмечается, что в Китае давно действует запрет на въезд на электрокаре в некоторые ЖК. Впрочем, ограничения не коснутся большинства автомобилистов. Например, в 2020 году в Северной столице насчитывалось лишь 205 электрокаров, следует из данных комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В общем и целом петербургское правительство может присмотреться к опыту Объединенных Арабских Эмиратов, где запрещено снимать правительственные здания и аэропорты, а нарушителям грозит тюремный срок.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что девять из десяти российских компаний подверглись кибератакам в 2021 году.