Распродажа товаров IKEA встала на длительный «стоп»

Распродажа товаров IKEA встала на длительный &#171;стоп&#187;
Распродажа товаров IKEA встала на длительный "стоп". Фото: Unsplash

Онлайн-распродажа шведской сети магазинов IKEA так не смогла продолжиться.

На сайте IKEA до сих пор представлено сообщение о невозможности продолжить распродажу товаров после окончательного ухода сети из России.

«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», — отметили на сайте IKEA.

Еще 8 июля на сайте появилось объявление о временной остановке распродажи из-за проблем с оформлением заказов. Возобновить работу планировали после выходных.

С распродаже оставшихся товаров IKEA с самого начала не везло. Сперва она была перенесена с 5 на 6 июля из-за того, что сайт ретейлера не выдержал наплыва посетителей. На следующий день сбой в работе, предположительно, произошел из-за хакерской атаки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что cотрудники точек IKEA на территории России устроили массовый протес против полного закрытия магазинов.

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