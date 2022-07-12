Испытания теплосетей пройдут 12 июля в двух районах Петербурга

О возможных коммунальных авариях можно сообщить в городской мониторинговый центр по телефону 004 (с мобильного – 112). Фото: Теплосеть Санкт-Петербурга

О возможных коммунальных авариях можно сообщить в городской мониторинговый центр по телефону 004 (с мобильного – 112). Фото: Теплосеть Санкт-Петербурга

Во вторник «Теплосеть» проведет испытания в Выборгском и Калининском районах Петербурга, а также во Всеволожском районе Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе «Теплосети», на севере Петербурга гидравлические испытания будут проходить на улицах Верхняя и Домостроительная, а также на проспекте Культуры.

В Новом Девяткино в зону работ войдут улицы Школьная, Флотская, Арсенальная, Озерная, Главная, Энергетиков, Ветеранов, Лесная, Славы, Капральская, Заводская, кварталы 1, 2.

В Мурино испытают теплосети на улицах Оборонная, Боровая, Лесная, Шувалова, проспекте Авиаторов Балтики, Шоссе в Лаврики, Привокзальной площади, Охтинской аллее и бульваре Менделеева.

О возможных коммунальных авариях можно сообщить в городской мониторинговый центр по телефону 004 (с мобильного – 112).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аэропорту Пулково 12 июля задержали четыре рейса и два отменили.