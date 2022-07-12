В Петербурге застройщики стали задерживать сдачу жилья

В Петербурге застройщики стали задерживать сдачу жилья
В Петербурге начали задерживать сдачу новостроек на 4,5 месяца. Фото: pixabay

С начала года в Петербурге вырос средний срок переноса сдачи в эксплуатацию многоквартирных домов.

Средний срок переноса сдачи жилья в Северной столице увеличился с 3,3 до 4,5 месяца. В Ленинградской области ситуация со сдачей новостроек еще хуже — дольщикам приходится ждать свою квартиру в среднем на 8,7 месяца дольше обещанного, зимой врем ожидания составляло 7,8 месяца.

Участники рынка рассказали «Деловому Петербургу», что наибольшее влияние на увеличение сроков сдачи стали санкции, уход многих поставщиков из России, рост цен на стройматериалы и оборудование и повышение ключевой ставки ЦБ до 20%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в июне спрос на новостройки в Петербурге вырос на 20%. Строительные компании рассчитывают, что массовый приток покупателей, у которых истекает срок срочных депозитов, продлится как минимум до осени

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