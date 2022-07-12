На «Коле» 13 июля разведут Ладожский мост на 45 минут

Трассу «Кола» в Ленинградской области перекроют из-за разводки Ладожского моста.

В Кировском районе области 13 июля планируют разводить Ладожский мост, расположенный рядом с деревней Марьино. Он будет недоступен для автомобилистов 45 минут – с 10:00 до 10:45. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Сообщается, что автомобили не смогут проехать по трассе федерального значения из-за прохождения по реке яхты «Штормовая чайка». Судно имеет высоту 18 метров, поэтому мост придется развести на некоторое время. На его передвижение уйдет меньше часа, автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что испытания теплосетей пройдут 12 июля в двух районах Петербурга. О возможных коммунальных авариях можно сообщить в городской мониторинговый центр по телефону 004 (с мобильного – 112).