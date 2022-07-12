В больнице имени Филатова назвали самые частые детские травмы летом

Зачастую к медикам поступают дети с кататравмой - все травмы, которые можно получить при падении с высоты. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Зачастую к медикам поступают дети с кататравмой - все травмы, которые можно получить при падении с высоты. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге с приходом лета участились случаи госпитализации детей с различными травмами. О самых частых из них рассказал завотделением анестезиологии и реанимации детской больницы №5 имени Филатова Валентин Есиков.

Врач рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что зачастую к медикам поступают дети с кататравмой — все травмы, которые можно получить при падении с высоты. Чаще всего с такими увечьями поступают дети до 5 лет, которые выпали из окна по недосмотру родителей.

Много случаев связано с «рулевыми» травмами. К примеру, ребенок на велосипеде резко затормозил и ударился животом о руль. Это может привести к закрытому повреждению органов брюшной полости.

Врач Есиков также посоветовал родителям, которые отправляют своих детей в лагеря, провести с ними беседу. Ребенку нужно напомнить о необходимости держаться рядом с вожатыми, не заплывать далеко при купании и соблюдать осторожность при скалолазании.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев попросили не трогать летучих мышей, чтобы не подхватить бешенство.