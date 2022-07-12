Эксперты рассказали о бесплатных программах обучения для петербуржцев

У россиян есть возможность бесплатно получить новую профессию или пройти переобучение оффлайн. Соискателям доступно почти 25 тысяч бесплатных образовательных программ.

С начала 2022 года заявление на обучение подали более 16 тысяч жителей Петербурга. Одобрена 4,1 тысяч обращений и 2,3 тысячи человек уже начали учиться, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Самыми востребованными профессиями в Петербурге стали IT-специалисты: data-аналитик, project manager в IT, тестировщик программного обеспечения, специалист по работе на маркетплейсах. Из рабочих профессий лидирует мастер маникюра.

По словам члена Общероссийского народного фронта, директора лицея №369 Константина Тхостова, бесплатные программы обучения открывают жителям города новые возможности. Он считает, что благодаря таким проектам человек вне зависимости от его возраста сможет найти дело по душе.

Бесплатное обучение доступно для ряда петербуржцев: граждане старше 50 лет, молодые люди до 35 лет, выпускники колледжей и вузов, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет или воспитывающие дошкольников, а также официально неработающие.

Запись на обучение по-прежнему открыта. Курсы в зависимости от программы длятся от трех недель до трех месяцев, часто более 50% всех представленных программ доступны дистанционно. Выбрать место учебы, а также формат обучения можно при заполнении заявки.

«Можно обратить внимание на другую деятельность, попробовать новую профессию или просто получить новые навыки для дела, которым вы уже занимаетесь. Таким образом, вы повысите свою конкурентоспособность: сохраните рабочее место или легче найдете новое, возможно, выиграете в денежном отношении», – отметил начальник учебно-методического отдела Центра занятости населения Петербурга Евгений Коротков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что школьники Петербурга летом смогут пройти бесплатные образовательные курсы.