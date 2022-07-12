Петербургские рестораны Pizza Hut сменили название на «Пицца Н»

Петербургские рестораны Pizza Hut сменили название на &#171;Пицца Н&#187;
Внутри ресторана пока все без изменений. Фото: pixabay

Новый собственник сети пиццерий Pizza Hut в России — компания «Ной-М» сменила вывески на заведениях в Петербурге.

Одну из новых вывесок уже заметили в ресторане на Невском проспекте, 96. Ребрендинг, по всей видимости, не занял много времени. Заведениям дали созвучное название «Пицца Н», а из логотипа просто убрали все фирменные детали — теперь это обычный белый круг. При этом внутри ресторана пока все без изменений.

Основным владельцем «Ной-М» является старший вице-президент ресторанного холдинга «Ростик» Владимир Мехришвили. По 10 процентов «Ной-М» принадлежит гендиректору этой компании и совладельцу сети One Price Coffee Алексею Чайке, а также гендиректору «Корпэстейт» Светлане Берсневой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сеть Pizza Hut в России под управлением нового оператора может изменить имя.

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