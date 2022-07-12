Вылетевший Москвы в Актау самолет «России» мог вернуться из-за примесей в топливе

Самолет покинул Москву, а после начал кружить в воздухе и в результате вернулся в Шереметьево. Фото: авиакомпания "Россия"

Самолет покинул Москву, а после начал кружить в воздухе и в результате вернулся в Шереметьево. Фото: авиакомпания "Россия"

Стала известна возможная причина возвращения самолета Superjet 100 авиакомпании «Россия» в Шереметьево. Борт должен был долететь до Актау, но вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика.

Инцидент произошел 10 июля. По данным сервиса FlightRadar24, самолет покинул Москву, а после начал кружить в воздухе и в результате вернулся в Шереметьево. По данным Telegram-канала «Авиаторщина», борт развернули из-за сработавшего датчика о неполадках с топливом. Предполагается, что речь могла идти о неких примесях в авиационном керосине.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рейс АК «Россия» из Самарканда в Москву вернули в аэропорт из-за технических проблем. Воздушное судно вылетело из международного аэропорта Самарканд утром 10 июля и отправилось в Москву. Спустя почти два часа экипаж принял решение вернуться в Самарканд в связи с техническими проблемами.