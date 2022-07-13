В Ленобласти за сутки медики нашли 55 заболевших COVID-19

В Ленобласти за сутки медики нашли 55 заболевших COVID-19
В Ленобласти за сутки медики нашли 55 заболевших COVID-19. Фото: Unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 55 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сегодня, 13 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 189 243 местных жителя. Всего выздоровели 185 081 пациент, в том числе 57 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 492.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург находится на 3 месте. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 972 человек. А на втором месте расположилась Московская область —293 новых ковид-пациента.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Роспотребнадзоре пока не считают нужным введение ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

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