В 2022 году начнут строить обход Мурино в створе Пискарёвского проспекта

В 2022 году начнут строить обход Мурино в створе Пискарёвского проспекта. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В 2022 году начнут строить обход Мурино в створе Пискарёвского проспекта. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Главгосэкспертиза разрешила строительство обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта.

В Ленобласти отстроят часть трассы, которая позволит разгрузить самый плотный участок шоссе, начинающийся от тоннеля под КАДом и проходящий через новые жилые кварталы. Об этом рассказали в пресс-службе Ленинградской области.

Разрешение на строительство «Ленавтодор» дала Главгосэкспертиза. Отмечается, что со стороны области новая дорога пройдет от границы с Петербургом до Токсовского шоссе около Кузьмолово. Протяженность трассы в области составит примерно 7,5 км, а в городе всего 850 метров.

Строительство планируют начать в текущем, 2022 году. Ленобласть уже получила инфраструктурный кредит из федерального бюджета в размере 4,4 млрд.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что железнодорожный остановочный пункт Мурино меняет свое наименование, — теперь это Новая Охта.