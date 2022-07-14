В ходе встречи Александра Дрозденко обсудил с командой 47 новые идеи и предложения

В ходе встречи Александра Дрозденко обсудил с командой 47 новые идеи и предложения. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

В ходе встречи Александра Дрозденко обсудил с командой 47 новые идеи и предложения. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 14 июля встретился с активистами команды 47. Итогом встречи стало новое поручение по бесплатному вывозу мусора после субботников и обсуждение идеи о конкурсе исторических деревьев в поселениях.

В Ленобласти 2022 год был объявлен «Годом команды 47». Общественной движение возникло благодаря Александру Дрозденко и до сих пор успешно справляется с поставленными задачами, а именно создает круг единомышленников, которые стремятся сделать жизнь в регионе уютнее, комфортнее и удобнее. Участники движения в социальных сетях пользуются специальным хештегом #команда47 для обозначения выполненных инициатив.

Как рассказали «АБН» сегодня на встрече Дрозденко с командой 47 присутствовали пожарный 124 пожарной части Леноблпожспаса из Ивангорода, спасший тонущего ребенка в реке Нарва, Игорь Скрипка, а также пенсионерка из Бокситогорска Людмила Смирнова, вырастившая саженцы дуба и собравшая администрацию и молодежь города на посадку дубовой аллеи.

О добрых делах и общественно-полезных событиях участники и организаторы мероприятий рассказывают на странице «Команда 47» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее azeta.spb.ru писала, что в Петербурге на фоне антироссийских санкций стали активнее развиваться сервисы экотакси — службы, которые за деньги вывозят сортированный мусор.