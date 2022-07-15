«Обещанного три года ждут»: кто не дает малому бизнесу в России занять ниши западных компаний

Российские власти неоднократно заявляли о том, что на фоне ухода западных компаний будут оказывать помощь малому и среднему бизнесу, так как для них времена стали еще темнее, чем были до этого. Однако время идет, а обещанное выполнять никто не планирует.

В надеждах на государственную помощь ответы от уполномоченных комитетов приходится ждать месяцами. В Петербурге, например, сложилась очень интересная ситуация со свободными нишами после ухода западных компаний с рынка, которые могли бы занять малые предприятия российского бизнеса, но не тут то было. Об этом рассказала «Neva.Today».

Как отметила председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Владимировна Гришина, освободившиеся ниши правильнее будет назвать «дырками», так как малому бизнесу почти не предлагаются возможности развития и использования освободившихся мест. При этом, по словам эксперта, на федеральном уровне хоть какая-то поддержка властей заметна, а вот на региональном проблемы как правило игнорируются.

Гришина отметила, что в регионах сейчас не очень заинтересованы заполнением появившегося пространства. У предпринимателей нет возможности получить «короткие деньги». Специалист предположила, что такая ситуация основывается на мнении: небольшое предприятие не нуждается в поддержке на этапе открытия.

В Петербурге существуют предприятия, связанные с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле, где председателем является Кирилл Соловейчик. И вот такие организации развиваются, как и предприятия среднего звена. Малые же вынуждены буквально выживать, многие просто ликвидируются.

После попыток обратиться к властям по поводу все больше разрастающейся проблемы Гришина сделала не самый обнадеживающий вывод:

«Пока это все, ровно, как и большая часть импортозамещения, тонет в региональных административных барьера», — заметила эксперт.

Известно, что в современных реалиях молодые владельцы малых бизнесов не воспринимаются как серьезные игроки на рынке. Однако несмотря на то, что они не приносят огромные деньги, их силами делается самое главное — занятость населения, заключила специалист.

Напомним, что в начале весны было заявлено о создании списка помещений, которые предприниматели могут брать в аренду, чтобы открывать свой бизнес. Но время идет, а никакого списка не видно до сих пор.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в марте для бизнесменов в Санкт-Петербурге заработала специальная горячая линия, по которой можно получить ответы на вопросы разного спектра.