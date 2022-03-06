В Северной столице заработала горячая линия для предпринимателей

В Северной столице заработала горячая линия для предпринимателей
В Северной столице заработала горячая линия для предпринимателей. Фото: pixabay

Для бизнесменов в Санкт-Петербурге заработала специальная горячая линия, по которой можно получить ответы на вопросы разного спектра.

О том, что в Петербурге заработала горячая линия для предпринимателей сообщает пресс-служба Смольного. Отмечается, что инициатива создания проекта принадлежит Центру поддержки и развития предпринимательства.

Специалисты помогут предпринимателям разобраться в текущей экономической ситуации, а также предложат консультации по юридическим и финансовым вопросам. Эксперты могут дать совет, как решение проблемы будет наиболее эффективным.

Получить ответы на вопросы бизнесмены Петербурга могут не только по телефону, но и с помощью мессенджера WhatsApp.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты прогнозируют прирост среднерыночных зарплат программистов к концу текущего 2022 года на 25%.

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