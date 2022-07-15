В Невском районе после встречи с пациентом фельдшер скорой сам попал в больницу

В Невском районе после встречи с пациентом фельдшер скорой сам попал в больницу. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Невском районе после встречи с пациентом фельдшер скорой сам попал в больницу. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Сотруднику скорой помощи в Петербурге понадобилась помощь медиков после выезда к пациенту.

В четверг утром, 14 июля, на проспекте Солидарности, 29 обнаружили лежащего на парковке человека. Ему взвали скорую, но, как стало известно Gazeta.SPB, мужчина был не рад помощи медиков.

В результате после визита к буйному пациенту у врачей оказался уже сам 37-летний сотрудник скорой помощи. Выяснилось, что 38-летний житель республики Башкирия из хулиганских побуждений нанес удар врачу, после чего тот в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в Александровскую больницу. У мужчины диагностировали ЗЧМТ, СГМ и ушибы мягких тканей правой височно-скуловой области.

Злоумышленник был задержан «по горячим следам» и доставлен в отделение, где в отношении него составлен административный протокол по статье «Побои», сейчас мужчина помещен в СПСЗЛ.

По факту произошедшего также возбудили уголовное дело «Хулиганство».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в результате ссоры на почве ревности мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, руками и ногами избил женщину в Василеостровском районе.