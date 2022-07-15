В обувном киоске по ремонту обуви на Заневском нашли мужчину с окровавленным лицом

В обувном киоске по ремонту обуви на Заневском нашли мужчину с окровавленным лицом
В обувном киоске по ремонту обуви на Заневском нашли мужчину с окровавленным лицом. Фото: Pxhere

Об обнаружении бездыханного тела мужчины в обувной лавке на Заневском проспекте полиции сообщила 28-летняя гражданка, проживающая неподалеку.

Как стало известно Gazeta.SPB, труп нашли около 17:41. По прибытию в киоск, который располагается на Заневском проспекте, 20, с торца дома, сотрудники полиции установили, что обнаруженный гражданин является 55-летним работником указанного обувного киоска. Мужчина проживал на улице Димитрова в Петербурге.

На лице у погибшего виднелись следы крови. Фасад дома оборудован камерами видеонаблюдения, но установить лиц, причастных к указанному происшествию, по видеозаписи не получилось.

По словам работников соседних магазинов, а также работодателя, мужчина выпивал. При этом в самой обувной лавке правоохранители нашли банки с пивом. В последний раз погибшего живым видели около 15:00.

В настоящий момент труп направлен в морг для установки причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сотруднику скорой помощи в Санкт-Петербурге понадобилась помощь медиков после выезда к пациенту.

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