В обувном киоске по ремонту обуви на Заневском нашли мужчину с окровавленным лицом

Об обнаружении бездыханного тела мужчины в обувной лавке на Заневском проспекте полиции сообщила 28-летняя гражданка, проживающая неподалеку.
Как стало известно Gazeta.SPB, труп нашли около 17:41. По прибытию в киоск, который располагается на Заневском проспекте, 20, с торца дома, сотрудники полиции установили, что обнаруженный гражданин является 55-летним работником указанного обувного киоска. Мужчина проживал на улице Димитрова в Петербурге.
На лице у погибшего виднелись следы крови. Фасад дома оборудован камерами видеонаблюдения, но установить лиц, причастных к указанному происшествию, по видеозаписи не получилось.
По словам работников соседних магазинов, а также работодателя, мужчина выпивал. При этом в самой обувной лавке правоохранители нашли банки с пивом. В последний раз погибшего живым видели около 15:00.
В настоящий момент труп направлен в морг для установки причины смерти.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что сотруднику скорой помощи в Санкт-Петербурге понадобилась помощь медиков после выезда к пациенту.