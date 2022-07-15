Петербургские власти рассказали, почему в городе массово гибнут утки

Петербуржцы переживают: в городе массово мрут утки. С таким заявлением горожане обратились в Комитет по природопользованию, где объяснили, почему так происходит.

В ведомстве отметили, что сейчас популяция уток, которые живут в Петербурге круглый год, составляет более 20 тысяч особей. Жизнь такой птицы в среднем составляет 9-10 лет. Об этом пишут «78.ru».

Летом утки часто погибают в связи с жаркой погодой, а также из-за сердобольных горожан, которые подкармливают пернатых. Причем делают они это из благих побуждений, не зная о том, что такой «добрый жест» может убить птицу.

Как отметили в ведомстве, в тёплое время года никакие виды птиц не нуждаются в подкормке, так как они сами могут найти пищу гораздо более полезную, чем хлеб.

Естественное питание очень важно для совсем маленьких утят. Птицы должны научиться сами добывать естественную для себя пищу, заключил начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира Николай Ахматович.

Еще одним вредным фактором для уток выступают неблагоприятные процессы в водоемах, например, размножаются сине-зелёные водоросли.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сидящие на земле похожие на птенцов птицы, — это не всегда случайно выпавшие бедняжки.