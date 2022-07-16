Холодный циклон устроит в Петербурге дожди и температуру до +21 градуса

В течение дня в Петербурге будут идти дожди. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В течение дня в Петербурге будут идти дожди. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Петербург все еще остается на холодной периферии циклона, поэтому погода в субботу снова будет прохладной и дождливой.

Небо над Северной столице будет затянуто облаками, в течение дня будут идти дожди. В Ленобласти к осадкам может присоединиться гроза. А температура будет на 2-3 градуса ниже нормы, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух сегодня прогреется максимум до +21 градуса, а по области возможно до +22 градусов. Ветер юго-западных направлений 4-9 м/с. Атмосферное давление увеличится до 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В последний день выходных на потепление рассчитывать не стоит. Ожидается примерно такая же температура, ветер и дожди.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал о самых холодных выходных за последнее время.