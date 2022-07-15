Главный синоптик Петербурга рассказал о самых холодных выходных за последнее время

Главный синоптик Петербурга рассказал о самых холодных выходных за последнее время. Фото: Unsplash

Главный синоптик Петербурга рассказал о самых холодных выходных за последнее время. Фото: Unsplash

Специалист предупредил петербуржцев, что грядущие выходные будут самыми холодными за последнее время.

Не успели жители Северной столицы пригреться на солнышке и привыкнуть к теплу, как грянули дожди, а теперь еще становится все холоднее и холоднее.

По прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, 15 и 16 июля ожидается влияние циклона, сопровождающееся кратковременными дождями по всей Ленинградской области. Местами дожди дополнятся грозами. Такая погодная картина будет сохраняться еще в течение предстоящих трех дней, попадая на выходные.

Температура воздуха в эти выходные не превысит +20 градусов, но Колесов заверил, что уже на следующей неделе по всему региону потеплеет, а во второй половине недели появятся перспективы, что дождь закончится, так как атмосферное давление будет расти.

В общем же, как отметил синоптик, первая половина июля получилась достаточно теплой. Средняя температура воздуха в Санкт-Петербурге оказалась на 2 градуса выше новой нормы, которая выше старой нормы на 1,4 градуса. Осадков выпало до 70 % от нормы месяца, но в ближайшее время их количество будет только увеличиваться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня в Санкт-Петербурге наблюдалось ухудшение погодных условий.