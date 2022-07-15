На обед петербуржцам спрогнозировали ухудшение погодных условий

На обед петербуржцам спрогнозировали ухудшение погодных условий
На обед петербуржцам спрогнозировали ухудшение погодных условий. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В период с 11 до 14 часов в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий.

Вышедшее с утра на небо солнышко оказалось обманчивым: уже в обед на территорию Северной столицы вновь вернуться летние грозы и дожди.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает горожан: по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 15 июля местами ожидаются проливные ливни и дожди. Главное — не забыть взять зонтик.

Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, при этом ветер будет юго-западный, западный умеренный, но при прозе порывистый. Температура воздуха в городе не прогреется больше 19 — 21 градуса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня Петербург останется на периферии циклона, в зоне влажных и довольно холодных воздушных масс.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб ухудшение погодных условий ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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