В Северной столице становится все холоднее

В Северной столице становится все холоднее
В Северной столице становится все холоднее. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В пятницу, 15 июля, похолодание в Санкт-Петербурге продолжается.

По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня город останется на периферии циклона, в зоне влажных и довольно холодных воздушных масс.

Специалист отметил, что на территории Петербурга ожидается облачная с прояснениями погода, а также пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Температурный фон окажется на пару градусов ниже климатической нормы. В течение дня столбик термометра установится на отметках в +19 и +21 градус, по области эти показатели достигнут +17 и +22 градусов. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Завтра, 16 июля, снова пройдут кратковременные дожди. В городе будет относительно холодно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на территории Петербурга 15 июля в очередной раз вводится повышенный уровень погодной опасности.

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