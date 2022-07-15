В Северной столице становится все холоднее

В пятницу, 15 июля, похолодание в Санкт-Петербурге продолжается.

По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня город останется на периферии циклона, в зоне влажных и довольно холодных воздушных масс.

Специалист отметил, что на территории Петербурга ожидается облачная с прояснениями погода, а также пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Температурный фон окажется на пару градусов ниже климатической нормы. В течение дня столбик термометра установится на отметках в +19 и +21 градус, по области эти показатели достигнут +17 и +22 градусов. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Завтра, 16 июля, снова пройдут кратковременные дожди. В городе будет относительно холодно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на территории Петербурга 15 июля в очередной раз вводится повышенный уровень погодной опасности.