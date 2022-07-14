В Петербурге снова вводят «желтый» уровень погодной опасности

В Петербурге снова вводят "желтый" уровень погодной опасности. Фото: Pxhere

В Петербурге снова вводят "желтый" уровень погодной опасности. Фото: Pxhere

На территории Северной столицы в очередной раз вводится повышенный уровень погодной опасности.

Завтра, 15 июля, «желтый» уровень опасности вводится в Петербурге из-за грозы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По информации Росгидрометцентра, повышенный уровень опасности будет введен с 11 часов 15 июля до 22 часов 15 июля.

Горожанам напоминают, что «желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду. Петербургского правительство обратилось к водителям с просьбой проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность просят проявлять и тех, кто без машины.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 14 июля на территории Санкт-Петербурга вновь испортится погода. После небольшого затишья 13 июля циклон принесет грозы и дожди.