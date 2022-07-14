Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий 14 июля

Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий 14 июля
Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий 14 июля. Фото: Pxhere

В Северной столице снова ожидается ухудшение погодных условий. Горожан просят проявлять особую осторожность.

В четверг, 14 июля, на территории Санкт-Петербурга вновь испортится погода. После небольшого затишья 13 июля циклон принесет грозы и дожди.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ближайшие 1-3 часа в городе местами ожидаются грозы. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

Ветер будет южный, юго-западный умеренный, но при грозе порывистый. Температура воздуха в течение дня продержится на отметке от 21 до 23 градусов.

Пешеходам лучше не забывать взять зонтики, а автомобилистам необходимо быть кране внимательными на дорогах, если суждено отправиться по делам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по словам ведущего синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, наступающий циклон получил название «Барбара» («Barbara») от немецких специалистов. Отмечается. что сегодня он постепенно закроет небо плотными облаками и вызовет дожди, при этом местами возможны грозы.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб погода ухудшение погодных условий


 

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