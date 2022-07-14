«Барбара» надвигается на Петербург с похолоданием и дождями

"Барбара" надвигается на Петербург с похолоданием и дождями. Фото: Pxhere

"Барбара" надвигается на Петербург с похолоданием и дождями. Фото: Pxhere

В Северную столицу идет циклон под названием «Барбара», который прихватит с собой в город дожди и похолодание.

В четверг, 12 июля, Санкт-Петербургокажется во власти североатлантического циклона, центр которого расположится над Ботническим заливом.

По словам ведущего синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, циклон получил название «Барбара» («Barbara») от немецких специалистов. Отмечается. что сегодня он постепенно закроет небо плотными облаками и вызовет дожди, при этом местами возможны грозы.

В течение всего дня температура воздуха составит от +21 до +23 градусов, а по области эти показатели остановятся на +19 и +24°. Ветер южный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

Завтра, 15 июля, ожидаются кратковременные дожди и дальнейшее понижение температуры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера в Петербурге, как ни в чем не бывало, был тихий и спокойный день, но синоптик рассказал об ухудшении погоды в четверг.