Колесов: метеостанция зафиксировала шквал ветра в 25 м/с и град в Петербурге

Колесов: метеостанция зафиксировала шквал ветра в 25 м/с и град в Петербурге
Метеостанция зафиксировала шквал ветра в 25 м/с и град в Петербурге. Фото: Baltphoto

Буря осталась позади, сегодня в Петербурге, как ни в чем не бывало, тихий и спокойный день, и синоптик советует отдыхать от погодных капризов пока есть возможность.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что сегодня тихо и спокойно на территории Северной столицы и области, но завтра вновь придут кратковременные дожди, местами даже с грозами,. Но не стоит переживать, успокоил Колесов: это все мелочи по сравнению с тем, что было вчера.

Синоптик напомнила, как обстояли дела в эти капризные дни. Все опасные явления обычно проходят мимо наших метеостанций, но вчера метеостанция Осиновец отметила шквал 25 м/с. Также локатор зафиксировал обещанный град, который прошелся по проспекту Косыгина.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ночь с 12 на 13 июля над Северной столицей взошла алая луна.

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