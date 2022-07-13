Петербуржцев поразила взошедшая на небо «кровавая» луна

В ночь со вторника на среду над Северной столицей взошла алая луна.

В качестве подготовкой перед Суперлунием в Петербурге на небе появилась «кровавая» луна. Петербуржцы с восхищением делились ее снимками в социальных сетях. Необычная луна появилась на небе сразу после ненастных дней.

«Прям кровавое яблоко. Невероятной красоты», – поделились своими впечатлениями пользователи в комментариях.

А уже сегодня, в ночь с 13 на 14 июля, Луна подойдет к Земле на максимально близкое расстояние за весь 2022 год — 357 263 километра. Она будет казаться на 30 % ярче и на 14 % больше в диаметре. В году это самое большое Суперлуние.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что при ясной погоде в России луну можно будет увидеть в вечернем небе после 21:00. Полнолуние наступит ровно в 21:38. Помимо Суперлуны можно будет увидеть две планеты, — Сатурн и Юпитер, — сопровождающие ее.