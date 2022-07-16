В аэропорту Пулково 16 июля задержали пять рейсов

В аэропорту Пулково 16 июля задержали пять рейсов
В Пулково задержали рейсы. Фото: сайт аэропорта "Пулково"

В субботу, 16 июля, в петербургском аэропорту Пулково задержаны пять авиарейсов.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы в Ош, Калининград, Москву и Екатеринбург.

С опозданием вылетит рейс до Оша, который должен был покинуть Северную столицу в 8:35, но его отложили до 9:10. Вылет рейса до Калининграда перенесли с 10:20 на 12:30. Также задерживается другой рейс до Калининграда — пассажиры улетят не в 12:35, а в 15:40. Рейс до Москвы, запланированный на 17:45, вылетит 21:00. Вылет самолета до Екатеринбурга отложили с 21:10 до 23:35.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за июнь из Пулково в путешествие отправились 1,5 тысячи животных.

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