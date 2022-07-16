Усадьбу Чернова у Володарского моста передадут в собственность Смольного

Усадьбу Генерала Александра Чернова передадут Петербургу из федеральной собственности.

По данным «Фонтанки», АО «Корпорация развития Санкт-Петербурга» собирается выкупить усадьбу, расположенную на правом берегу Невы неподалеку от Володарского моста, по рыночной цене. Город получит сам особняк XIX века и землю, на которой он стоит.

Обязательным условием договора купли-продажи будут работы по сохранению объекта «Жилой дом», входящего в ансамбль архитектурного памятника. В будущем усадьба и земля будут использованы под культурные и социальные цели.

Предварительная стоимость комплекса оценивается в 200 миллионов рублей. Ранее предполагалось, что усадьбу продадут на торгах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дом Зингера в Петербурге отремонтируют за 200 млн рублей.