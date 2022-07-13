Дом Зингера в Петербурге отремонтируют за 200 млн рублей

В скором времени начнется ремонт в петербургском Доме Зингера, на который пойдет более чем 200 млн.

Как сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский, планируется полностью изменить подход к пространству и к его зонированию.

Отмечается, что расположение книжного магазина, как и раньше, останется на цокольном и первом этажах на площади 3 тысячи квадратных метров. Предварительно, все работы, учитывая заказ мебели, обойдутся в более чем 200 млн рублей.

Известно, что в ходе работы хотят отобрать более 100 тысяч наименований книг, среди которого современная и актуальная продукция. На полках в первую очередь представят книги петербургских издательств, а акцентируют внимание на литературе об искусстве. Кроме того здесь можно будет найти и нон-фикшн, краеведение, художественную литературу и, конечно, детскую литературу, которая разместится в специальном отделе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Сестрорецке собираются отреставрировать деревянный вокзал конца XIX века. Работы обойдутся не менее чем в 272 миллиона рублей.