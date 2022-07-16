В поликлиниках Петербурга сокращается дефицит участковых педиатров и терапевтов

Ставки участковых педиатров на сегодняшний день заполнены на 90,6%, а терапевтов - на 82,3%. Фото: Мойка78

Ставки участковых педиатров на сегодняшний день заполнены на 90,6%, а терапевтов - на 82,3%. Фото: Мойка78

В поликлиниках Петербурга активно увеличивается количество участковых педиатров и терапевтов.

Как сообщил зампред комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов, ставки участковых педиатров на сегодняшний день заполнены на 90,6%, а терапевтов — на 82,3%. В городе реализуется программа модернизации амбулаторно-поликлинического звена, которая поможет привлечь молодых специалистов на современные рабочие места. До этого в поликлиниках был дефицит участковых, но сейчас ситуация улучшается, передает «Петербургский дневник».

По словам чиновника, в 2016 году в медучреждениях города работало 848 врачей-педиатров, в 2021 году — 1146 врачей. Что касается терапевтов, шесть лет назад их насчитывалось 1279 человек, в 2021 году — 1892 человека.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали, где еще в городе принимают пациентов с COVID-19.