Реконструкция Дома Басевича для Академии танцев Эйфмана обойдется в 2,7 млрд

Петербургские власти ищут подрядчика для строительства и реконструкции здания для Академии танцев Бориса Эйфмана. На работы в Доме Басевича планируют потратить до 2,7 млрд рублей.

Конкурс на строительство и реконструкцию объявил Фонд капитального строительства. Согласно документации, город намерен построить новое здание на углу Большой Пушкарской и Лизы Чайкиной. Это будет спальный корпус для учащихся с залами для занятий хореографией. Под реконструкцию же попадет Дом Басевича на Большой Пушкарской, 7А. Его планируется превратить в апартаменты для артистов.

Всего в контракте пять этапов. Первый должен завершиться к концу 2022 года, его объем составляет 43 млн рублей. Последний этап, который обойдется в 1,3 млрд рублей, запланирован на вторую половину 2024 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции дома Басевича.