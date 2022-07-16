Реконструкция Дома Басевича для Академии танцев Эйфмана обойдется в 2,7 млрд

Реконструкция Дома Басевича для Академии танцев Эйфмана обойдется в 2,7 млрд
Дом Басевича на Большой Пушкарской реконструируют. Фото: Gazeta.SPb

Петербургские власти ищут подрядчика для строительства и реконструкции здания для Академии танцев Бориса Эйфмана. На работы в Доме Басевича планируют потратить до 2,7 млрд рублей.

Конкурс на строительство и реконструкцию объявил Фонд капитального строительства. Согласно документации, город намерен построить новое здание на углу Большой Пушкарской и Лизы Чайкиной. Это будет спальный корпус для учащихся с залами для занятий хореографией. Под реконструкцию же попадет Дом Басевича на Большой Пушкарской, 7А. Его планируется превратить в апартаменты для артистов.

Всего в контракте пять этапов. Первый должен завершиться к концу 2022 года, его объем составляет 43 млн рублей. Последний этап, который обойдется в 1,3 млрд рублей, запланирован на вторую половину 2024 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции дома Басевича.

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