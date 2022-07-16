Дожди и грозы ждут Ленобласть в субботу

Выходные в Ленинградской области начнутся с дождливой и прохладной погоды.

По прогнозу, температура воздуха в субботу в Ленобласти будет держаться на уровне +17…+22 градусов. Погоду «скрасят» кратковременные дожди, а в отдельных районах ожидаются грозы.

Ветер юго-западных направлений умеренный, у Финского залива может быть сильным и порывистым. Атмосферное давление в середине дня начнет повышаться. Об этом свидетельствуют данные синоптиков ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Аналогичная погода ждет жителей Ленобласти и в воскресенье. Ожидаются все те же дожди и грозы, умеренный ветер юго-западных направлений и дневная температура от +17 до +22 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что холодный циклон устроит в Петербурге дожди и температуру до +21 градуса.