В правительстве РФ допустили отмену НДС на социально значимые товары

Российские власти рассматривают возможность отмены налога на добавленную стоимость (НДС) на социально значимую продукцию.
Целесообразность отмены НДС на указанные товары и последствия этого решения обсуждают в Минпромторге, Минфине и Минэкономразвития, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
«Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать — приведет ли это к снижению цен или нет», — заявил чиновник журналистам.
Евтухов напомнил, что крупные российские ритейлеры уже добровольно ограничили повышение торговой наценки на социально значимую продукцию в пределах 5-10%.
Он добавил, что окончательное решение будет за Минфином.
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