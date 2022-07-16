В правительстве РФ допустили отмену НДС на социально значимые товары

Окончательное решение по отмене НДС будет за Минфином. Фото: Pixabay

Окончательное решение по отмене НДС будет за Минфином. Фото: Pixabay

Российские власти рассматривают возможность отмены налога на добавленную стоимость (НДС) на социально значимую продукцию.

Целесообразность отмены НДС на указанные товары и последствия этого решения обсуждают в Минпромторге, Минфине и Минэкономразвития, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать — приведет ли это к снижению цен или нет», — заявил чиновник журналистам.

Евтухов напомнил, что крупные российские ритейлеры уже добровольно ограничили повышение торговой наценки на социально значимую продукцию в пределах 5-10%.

Он добавил, что окончательное решение будет за Минфином.

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