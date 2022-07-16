Водитель «Лады» без прав разбился на трассе «Скандинавия»

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Водитель "Лады" погиб. Фото: Pixabay

На трассе «Скандинавия» в Ленобласти произошло ДТП с погибшим и двумя пострадавшими. За рулем был автомобилист с просроченным водительским удостоверением.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария случилась накануне в 5:40 на трассе «Скандинавия». Водитель «Лады Калины» не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет, где врезалась в камень и перевернулась.

Смертельные травмы получил 31-летний автомобилист, водительское удостоверение которого истекло еще в октябре 2021 года. В машине находились двое пассажиров: 37-летний и 36-летний мужчины. Первому оказали медицинскую помощь на месте, а второго госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель с сотней штрафов за нарушение ПДД сбил школьницу на проспекте Энгельса.

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