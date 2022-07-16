Водитель с сотней штрафов за нарушение ПДД сбил школьницу на проспекте Энгельса

Водитель с сотней штрафов за нарушение ПДД сбил школьницу на проспекте Энгельса
Девушку госпитализировали. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Петербурге врачи спасают жизнь школьницы, сбитой при выходе из трамвая на проспекте Энгельса.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла поздно вечером 14 июля напротив дома №92 по проспекту Энгельса. Автомобиль «Тойота Приус» сбил 17-летнюю девятиклассницу, которая выходила из трамвая.

Девушку экстренно госпитализировали в детскую больницу с тяжелыми травмами. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости, разрыв печени, оскольчатый перелом костей правой голени и тяжелый ушиб головного мозга.

За рулем иномарки был 22-летний водитель. Только за 2022 год он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 95 раз. Большинство штрафов связаны с превышением скорости.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мигрант облапал 16-летнюю девушку на станции «Технологический институт».

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