Мигрант облапал 16-летнюю девушку на станции «Технологический институт»

Мигрант облапал 16-летнюю девушку на станции &#171;Технологический институт&#187;
Инцидент произошел на станции метро "Технологический институт". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге задержали мигранта, облапавшего девушку-подростка на станции метро «Технологический институт».

Накануне вечером к полицейским, дежурящим на станции «Технологический институт», обратилась пассажирка. Она сообщила, что неизвестный потрогал ее 16-летнюю сестру за ягодицы.

Подозреваемого поймали через час по приметам на Троицком проспекте. За насильственные действия сексуального характера в отдел доставили 21-летнего гражданина Таджикистана. Он получил административный протокол, отпускать его не стали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В обстоятельствах произошедшего будут разбираться следователи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что окровавленного юношу госпитализировали после скандала с отцом в Петербурге.

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