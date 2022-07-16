ETNT: колбаса, сахар и жареная картошка провоцируют деменцию

Деменция — одно из самых сложных заболеваний для пожилых людей. Лекарства от нее пока не найдено, но есть методы лечения и препараты, которые могут замедлить развитие болезни. Один из таких методов — здоровая диета. Специалисты рассказали о вредных продуктах и пищевых привычках, про которые стоит забыть, чтобы не усугубить состояние.

Как пишет портал «Eat this, Not that», огромную роль в замедлении прогрессирования деменции играют рацион и питание. Если придерживаться здоровой диеты, то шансы на достижение успешных результатов в лечении значительно возрастают.

В первую очередь диетологи советуют отказаться от употребления мясных изделий, прошедших технологическую обработку. К ним относятся, например, колбаса и бекон. Со временем это может привести к ухудшению когнитивных функций.

«Это связано с тем, что их подвергают технологической обработке, в них добавляют нитриты и животные белки и жиры, которые могут усиливать воспаление в организме и способствовать увеличению количества атеросклеротических бляшек в сосудах головного мозга», — объяснила диетолог Дана Эллис Ханнес.

Следующий вредный продукт при деменции — сахар. Употребление большого количества сладкого приводит к воспалительным процессам, повышает ровень сахара в крови и усиливает инсулиновый ответ. С диагнозом «деменция» эти продукты противопоказаны.

Когнитивное здоровье также могут ухудшить продукты с высоким содержанием жиров, особенно если часто их употреблять. Специалисты советуют по возможности отказаться от того же омлета с сыром и беконом, жареной картошки и сливочного масла.

«Добавленный сахар и насыщенные жиры играют значительную роль в снижении когнитивных функций и ухудшении состояния при деменции, а также повышают риск развития болезни Альцгеймера», — предупредила диетолог-нутрициолог Энн Данахи.

Кроме того, для мозга вредна такая пищевая привычка, как отказ от завтрака. Прием пищи по утрам обеспечивает организм энергией, необходимой для сохранения активности в течение всего дня, а также помогает сосредоточиться.

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