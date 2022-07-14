Эксперт рассказала, кому лучше не пить квас, и объяснила причину

Эксперт рассказала, кому лучше не пить квас, и объяснила причину. Фото: unsplash

Эксперт рассказала, кому лучше не пить квас, и объяснила причину. Фото: unsplash

Квас является одним из самых популярных напитков у россиян. Особенно напиток хорошо пить в жаркую погоду, однако, рекомендуется он не всем.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» главный специалист отдела контроля качества центра контроля качества товаров, работ и услуг Анастасия Осипова поделилась, кому лучше повременить и отказаться на время от кваса.

В этому напитке присутствует множество витаминов и микроэлементов, однако употреблять его не желательно беременным и кормящим женщинам, а также маленьким детям. Эксперт рекомендует пить квас с 7-9 лет, когда сформирована пищеварительная система.

В соответствии с ГОСТом квас — это безалкогольный напиток, а содержание в нем спирта варьируется от 0,7% до 1,2%. Технология изготовления этого напитка основывается на незавершенном спиртовом и молочнокислом брожении. Другой состав — это уже не про квас, такое можно назвать квасным напитком, который, кстати, тоже может быть с разными вкусами.

Чаще всего именно квасной напиток содержит много сахара, в настоящем квасе его не так много, поэтому наносится не такой большой вред здоровью.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению эксперта, один из напитков наиболее эффективно влияет на вес и может способствовать похудению.