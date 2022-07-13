Диетолог рассказала худеющим, какой напиток способствует сбросу веса

По мнению эксперта, один из напитков наиболее эффективно влияет на вес и может способствовать похудению.

Врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова рассказала, как худеющим может быть полезен кофе. Об этом специалист поговорила с URA.RU.

Как утверждает Кривцова, с помощью кофе можно снизить вес на короткий промежуток времени. Это связано с тем, что кофеин может повысить активность дофаминовых рецепторов и адреналина, или другими словами, — он обладает возбуждающим и тонизирующим эффектом.

За счет дофаминовых рецепторов кофе влияет на состояние жировой клетчатки и работает на похудение. Правда, эксперт добавила, что одновременно с этим напиток также способен «вытягивать» из организма необходимые ему вещества, в частности, калий.

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