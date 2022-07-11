Врач-трихолог заверила: выпадение некоторого количества волос является нормой

Врач-трихолог заверила: выпадение некоторого количества волос является нормой
Выпадение некоторого количества волос является нормой. Фото: Unsplash

Специалист из Лондона рассказала, стоит ли переживать из-за выпадающих волос, и какое их выпавшее количество считается нормой.

Врач-трихолог и создательница бренда Philip Kingsley Анабель Кингсли поделилась, что у волос есть жизненный цикл, который делится на три стадии: рост, катаген и выпадение. Об этом сообщили на сайте модного журнала Shape.

Специалист отметила, что для большинства людей нормой является выпадение до 100 волос в день, при этом каждый в среднем имеет на голове до 120 тысяч волосяных фолликулов.

Волосы могут выпадать больше, например в количестве от 100 до 300, при беременности и низком уровне железа в организме. Облысение может быть связано с телогеновой алопецией, развивающейся на фоне стресса и несбалансированного питания.

Кингсли подчеркнула, выпадение волос может носить и кратковременный характер на фоне различных перенесенных болезней. Если за определенный период времени процесс облысения не прекратится, то необходимо обратиться за помощью к трихологу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россиянам назвали продукты, которые могут улучшить качество жизни и немного ее продлить.

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