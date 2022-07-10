Названы продлевающие человеческую жизнь продукты

Жителям России назвали продукты, которые могут улучшить качество жизни и немного ее продлить.

Врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова отметила, что если употреблять в пищу больше круп, овощей и фруктов, то это благотворно скажется на работе организма. Об этом пишут «Вечерняя Москва».

Крупы сами по себе хорошо усваиваются и помогают в очищении человеческого организма. Кроме того, благотворно влияют на жизнь и овощи, фрукты, зелень, а также ягоды.

По мнению специалиста, кисломолочные продукты также могут продлить жизнь, так как они нормализуют микрофлору кишечника.

Также врач посоветовал не забывать про рыбу и курицу в качестве «строительного» материала для организма.

Источником йода для человека могут стать морепродукты, а горький шоколад можно использовать в качестве источника выработки эндорфинов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что арбузы могут нести вред человеческому организму. Эксперт рассказала, в чем кроется опасность.