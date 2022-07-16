В Испании из-за аномальной жары до +45 градусов скончались свыше 230 человек

Метеорологи прогнозируют повышение температуры до почти +45 градусов. Фото: unsplash

Метеорологи прогнозируют повышение температуры до почти +45 градусов. Фото: unsplash

В Испании экстремальная жара за пять дней унесла жизни свыше 230 человек.

В испанском Минздраве подсчитали, что с 10 по 14 июля включительно чрезмерно высокая температура воздуха стала причиной смерти как минимум 237 человек. Об этом сообщает агентство EFE.

В связи с аномальной жарой в большинстве регионов Испании повысили уровень погодной опасности до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность). В отдельных провинциях объявили самый высокий уровень тревоги — красный (чрезвычайная опасность). Метеорологи прогнозируют повышение температуры до почти +45 градусов.

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