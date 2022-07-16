Отоларинголог Свистушкин назвал главные причины летних простуд

Главный внештатный отоларинголог ЦФО, профессор Валерий Свистушкин рассказал о главных провокаторах простудных заболеваний летом.

Врач заявил в беседе с «Аргументами и фактами», что с сентября по апрель в основном циркулируют вызывающие ОРВИ респираторные вирусы, а летом к простудам приводят аденовирусы (вызывают болезни носоглотки) и риновирусы (вызывают насморк и заболевания околоносовых пазух).

Тяжесть простуды и сроки выздоровления зависят от иммунитета человека и наличия у него таких хронических заболеваний, как тонзиллит, насморк или синусит. Также многое зависит от того, лечится ли человек. Если заболевший надеется, что лето все поправит, то у него высока вероятность развития осложнений.

Самым распространенным в летний период лор-заболеванием является острый тонзиллофарингит, при котором поражаются слизистая оболочка ротоглотки, небные миндалины, лимфоидные гранулы. Болезнь проявляется лихорадкой, болью в горле, гиперемией слизистой, налетом на миндалинах и лимфаденитом. Неправильное лечение или его отсутствие могут привести к бактериальному синуситу, бактериальному воспалению миндалин, отиту.

Главной причиной простудных заболеваний всегда является переохлаждение. Зимой этому способствует холодная погода, а жарким летом — употребление холодных напитков, кондиционеры и купание в холодной воде.

По словам врача, чаще всего в результате переохлаждения от кондиционера заболевают люди с хроническими заболеваниями носоглотки и дыхательных путей. Им кондиционеры противопоказаны, даже если он установлен на температуру, почти не отличающуюся от наружной.

«Та же история и с холодными напитками и мороженым. Есть люди, которые могут их употреблять без ограничений. Но человеку с хроническим тонзиллитом (особенно часто он встречается у детей) нельзя есть даже чайной ложечкой подтаявшее мороженое», — предупредил отоларинголог.

Свистушкин отметил, что жара и перегрев — такой же стресс для организма, как стужа. Во время отпуска на море следует отвести первые 2-3 дня на адаптацию. Загорать нужно под зонтиком, а плавать по 10-15 минут, чтобы организм не переохладился.

Врач добавил, что в случае болезни ни в коем случае нельзя лечиться водой из моря. Он объяснил, что растворы для лечения насморка сделаны на основе адаптированной, очищенной морской воды. А вот в прибрежной воде много примесей и микроорганизмов, которые могут нанести только вред.

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