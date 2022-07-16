Узбекистан с 18 июля восстановит автобусное сообщение с Россией

Узбекистан с 18 июля восстановит автобусное сообщение с Россией
Стоимость билетов начинается от 800 тысяч сумов (73 доллара). Фото: unsplash

Узбекистан с понедельника, 18 июля, возобновит автобусное сообщение с РФ, прерванное из-за ковид-ограничений.

Автобусное сообщение свяжет Узбекистан с Москвой, Петербургом и Казанью. Об этом сообщили в Министерстве транспорта страны.

Автобусы из Ташкента до Москвы будут ходить по понедельникам и четвергам, из Ташкента до Казани — по вторникам и пятницам, из Ташкента до Петербурга — по средам и субботам. Стоимость билетов начинается от 800 тысяч сумов (73 доллара).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сухопутную границу с Финляндией в день открытия пересекли более 5 тысяч человек. Отмечается, такой уровень трансграничного трафика примерно соответствует показателям, которые были до введения ковид-ограничений в марте 2020 года.

автобусное сообщение автобусы ташкент узбекистан


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Узбекистан с 18 июля восстановит автобусное сообщение с Россией
Отоларинголог Свистушкин назвал главные причины летних простуд
В Испании из-за аномальной жары до +45 градусов скончались свыше 230 человек
В Петербурге за сутки от коронавируса вакцинируются 3 тысячи человек
Бывший инспектор ГИБДД в Ленобласти получил условный срок за взятки на 47 млн
При пожаре в доме на Декабристов погибла женщина
В Петербурге арестовали водителя, сбившего выходящую из трамвая школьницу ...
В Петербурге прошла вторая тренировка авиации ко Дню ВМФ