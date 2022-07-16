Сухопутную границу с Финляндией в день открытия пересекли более 5 тысяч человек

Около 60% пересекающих границу туристов направлялись из России в Суоми. Фото: unsplash

Около 60% пересекающих границу туристов направлялись из России в Суоми. Фото: unsplash

В первый день после снятия ограничений российско-финскую сухопутную границу пересекли более 5 тысяч туристов.

Через пункт пропуска Иматра границу пересекли около 500 человек, через пункт Нуйямаа — около 1800 человек, а через Ваалимаа — порядка трех тысяч человек. Об этом проинформировало агентство Yle со ссылкой на погранслужбу Юго-Восточной Финляндии.

Отмечается, такой уровень трансграничного трафика примерно соответствует показателям, которые были до введения ковид-ограничений в марте 2020 года.

В финской погранслужбе также сообщили, что около 60% пересекающих границу туристов направлялись из России в Суоми.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что политолог объяснил, как забор на границе с Финляндией повлияет на турпоток из Петербурга.